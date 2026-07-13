Detenido en Tánger el periodista marroquí Alí Lmrabet que viajó desde España, según su esposa

El periodista de nacionalidad marroquí y francesa y residente en España Alí Lmrabet fue detenido este domingo por la tarde en el Aeropuerto de Tánger (Marruecos), adonde viajó desde Barcelona por motivos personales, según ha informado a Europa Press su esposa, la profesora universitaria Laura Feliu.

El periodista informó a su mujer este domingo a las 19 horas de que le habían retenido en la Prefectura de Tánger, tras lo cual fue trasladado a Casablanca.

Cuando le detuvieron, le informaron de que le imputaban cargos relacionados con "difusión de información falta y contra las instituciones marroquíes", y ahora está a la espera de pasar ante el procurador para saber más concretamente lo que se le imputa, según Feliu.

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Lmrabet, de 67 años, no ejerce el periodismo en Marruecos, sino que hace vídeos en YouTube, participa en podcast y publica en otras redes sociales.

Estuvo en la prisión en Marruecos en 2003 hasta inicios de 2004, cuando cerraron sus semanarios; también fue sometido a un juicio por libertad de expresión en este país y, tras intentar reabrir un semanario en 2005, le prohibieron ejercer el periodismo en el país durante 10 años.

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Tras ese periodo, Marruecos le quiso retirar la documentación marroquí, tras lo que Lmrabet hizo una huelga de hambre en la ONU en Ginebra y logró recuperar sus papeles, ha relatado su esposa.

Feliu también ha detallado que en el pasado ya tuvo alguna querella de Marruecos en Francia y España por motivos relacionados con sus publicaciones, pero las ganó, y en los últimos dos meses estaba trabajando en abrir una página web, que aún no ha visto la luz.

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