La India anuncia una gira comercial a España, Bélgica y Finlandia por el acuerdo con la UE

Nueva Delhi, 12 jul (EFE).- El Gobierno indio anunció este domingo una gira comercial de alto nivel por España, Bélgica y Finlandia encabezada por el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, para revisar su asociación económica y acelerar la implementación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE).

"La visita se produce en un momento crucial para las relaciones entre India y la UE, ya que ambas partes están comprometidas con la pronta implementación del Acuerdo de Libre Comercio entre India y la UE", recoge en el comunicado Nueva Delhi.

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La delegación india, que partirá mañana hacia España, busca "un acuerdo ambicioso, equilibrado y mutuamente beneficioso", añadió la nota.

El viaje llega en la fase final de tramitación del tratado comercial con la UE, bautizado como "la madre de los acuerdos", cerrado a principios de año entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro indio, Narendra Modi, tras 18 años de negociaciones.

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Bruselas confía en firmar el pacto antes de que concluya el año para su entrada en vigor en 2027, dando acceso a un mercado de 2.000 millones de consumidores con la eliminación de aranceles en el 90 % de los productos.

En Madrid, Goyal y su delegación se reunirán con los ministros de Economía, Carlos Cuerpo; Industria, Jordi Hereu; y Exteriores, José Manuel Albares, para analizar el impacto en sectores competitivos como el automóvil, el aceite de oliva, el vino y la maquinaria.

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"Empresas españolas como Iberdrola, Acciona, CAF, Talgo, Gestamp e Indra ya cuentan con una sólida presencia en India, mientras que empresas indias como TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra y L&T están expandiendo sus operaciones en España", destacó en su comunicado el Gobierno indio.

En Bélgica, el ministro indio visitará el puerto de Amberes y coorganizará la tercera reunión ministerial del Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) India-UE en Bruselas. La gira concluirá en Finlandia el 17 de julio.

En enero, tras el anuncio del acuerdo, Modi urgió a los fabricantes indios a apostar por la máxima calidad, señalando que esta proyección exterior será una oportunidad de oro para el crecimiento del gigante asiático a escala mundial. EFE