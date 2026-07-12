La primera ministra de Ucrania deja el cargo como parte de una nueva "estrategia política" de Zelenski

La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ha dejado el cargo este domingo como parte de una nueva "estrategia política" ordenada por el presidente del país, Volodimir Zelenski, que comprenderá también una extensa remodelación del Consejo de Ministros y de la cúpula de las agencias de seguridad.

La situación actual del país, ha esgrimido Zelenski, ha motivado la confección de esta nueva "estrategia" de cara a la llegada del quinto invierno de la guerra con Rusia y los nuevos acuerdos militares con Europa y Estados Unidos.

"Cada área prioritaria de política exterior se asignará a una persona específica con amplia experiencia, capaz de implementar los acuerdos alcanzados a nivel de líderes y las expectativas del pueblo ucraniano", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, y sin designar por ahora sucesor de Srividenko, la segunda mujer que ha desempeñado el cargo de primera ministra del país, después de Yulia Timoshenko.

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"En consecuencia, se iniciarán cambios de personal en Ucrania para garantizar la implementación de esta estrategia política actualizada", ha añadido el presidente ucraniano antes de confirmar que "estos cambios requieren una renovación del Gabinete de Ministros" y "entre los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley".

En un mensaje de agradecimiento, Srividenko ha trasladado a Zelenski su gratitud por la confianza que ha depositado en ella durante su breve estancia en el cargo, que asumió en julio de 2025. "Me enorgullece haber tenido el honor de liderar el Gobierno durante uno de los períodos más difíciles de la historia moderna de Ucrania", ha manifestado la ahora exjefa del Gobierno.

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"Seguiré dispuesta a servir al Estado ucraniano y a llevar a cabo todas las tareas encaminadas a fortalecer la posición de Ucrania, defender nuestros intereses nacionales y acercarnos a una paz justa", ha añadido sin noticias sobre su futuro. Todo lo más, una especulación del diputado de la oposición Yaroslav Zhelezniak, quien cree que Srividenko podría asumir próximamente el cargo de embajadora en Estados Unidos.

Sobre la cuestión del sucesor, fuentes de Bloomberg próximas al procedimiento colocan como favoritos al director ejecutivo de la estatal Naftogaz, Sergii Koretski, o al ex primer ministro Denis Shmyhal, actual ministro de Energía.