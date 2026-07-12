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Los Gallardos suspende sus fiestas patronales en honor de la Virgen del Carmen por el incendio

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El Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería) ha acordado suspender sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen de este año 2026, que debían celebrarse entre los próximos días 15 y 19 de este mes de julio, por la "magnitud" del incendio forestal que se declaró en dicha localidad el pasado jueves, y que este domingo día 12 se ha dado por estabilizado.

El Consistorio ha adoptado esta decisión de suspender las fiestas patronales en una sesión "extraordinaria y urgente" de su Pleno que se ha celebrado este mismo domingo con la asistencia de nueve de sus once concejales, según la información municipal a la que ha tenido acceso Europa Press.

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El alcalde, Francisco Miguel Reyes, ha recordado en este Pleno que, como consecuencia de este incendio, por el que al menos doce personas han fallecido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acordó el pasado viernes decretar tres días de luto oficial en la comunidad autónoma que se extendían hasta este domingo 12 de julio.

De esta manera, y "a la vista de las circunstancias" vinculadas a este incendio, el Ayuntamiento ha acordado suspender la celebración de sus fiestas patronales 2026 en honor a la Virgen del Carmen por unanimidad de los concejales asistentes al Pleno extraordinario que ha adoptado esta decisión.

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