El presidente de Emiratos se reúne con Al Sisi en Egipto tras los ataques iraníes

El Cairo, 12 jul (EFE).- El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, se reunió este domingo en Egipto con su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, en una visita estratégica tras los ataques iraníes de esta madrugada contra su país y otros del golfo Pérsico.

El encuentro, celebrado en la ciudad costera egipcia de Al Alamein (norte), se produce en el marco de una serie de visitas regionales del líder emiratí -que le llevó previamente a Kuwait- que ha adquirido máxima prioridad tras la ofensiva iraní nocturna lanzada contra varios países árabes de la región.

PUBLICIDAD

Según informaron portavoces de ambas presidencias, la cita oficial tuvo como eje central coordinar una respuesta común ante la escalada regional y articular medidas frente a las amenazas a la seguridad territorial.

Tanto el portavoz egipcio, Mohamed al Shenawi, como la oficina presidencial emiratí coincidieron en que los líderes repasaron de forma integral las relaciones bilaterales y los esfuerzos necesarios para evitar una mayor desestabilización.

Ante los desafíos comunes que enfrenta la región, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de mantener "consultas continuas" y potenciar una "acción conjunta e inmediata".

Por su parte, Bin Zayed agradeció la acogida en Al Alamein y subrayó que la cooperación entre ambos países es indispensable para garantizar la seguridad en un escenario que exige redoblar esfuerzos defensivos y diplomáticos.

Con esta escala en Egipto, Abu Dabi busca afianzar y blindar el respaldo de sus principales socios árabes ante la nueva oleada de hostilidades por parte de Irán. EFE