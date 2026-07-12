El Papa alerta de que "vuelven a soplar vientos de guerra" en Oriente Medio y Ucrania: "Que no apaguen la esperanza"

El Papa León XIV ha alertado de que "vuelven, por desgracia, a soplar los vientos de la guerra en Medio Oriente, en Ucrania y en muchas partes del mundo, sembrando violencia, terror y muerte, y afectando una vez más a tantos inocentes" y ha pedido que no se permita que esos vientos "apaguen la esperanza y la paz, aunque parezca frágil y vacilante".

Así se ha expresado el Pontífice durante el rezo del Ángelus en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, donde está pasando unos días de descanso. Asimismo, ha renovado su llamamiento a "recorrer el camino del diálogo, del encuentro y de la diplomacia", al que ha definido como "único camino capaz de conducir a una paz justa y duradera en la que los pueblos puedan vivir reconciliados en seguridad mutua y en el respeto de la dignidad de cada persona".

PUBLICIDAD

El Papa ha animado además a todos los fieles congregados en la plaza a aprovechar las vacaciones de verano no solo para el descanso y el ocio, sino también para "dedicar tiempo a la escucha, la lectura y la meditación de la Palabra de Dios" con el fin de "volver a las ocupaciones habituales renovados en el cuerpo y en el espíritu, dispuestos a anunciar la Buena Noticia del Evangelio y cada vez con más capacidad de colaborar en el crecimiento del Reino de Dios".

Por otra parte, con motivo del Día del Mar, León XIV ha dirigido su pensamiento a "los marineros, pescadores y trabajadores portuarios del mundo", a quienes ha descrito como personas "marcadas por la lejanía de sus seres queridos y a veces por los conflictos que azotan las rutas marítimas" y que "sostienen con un trabajo paciente y silencioso para el comercio y la vida de los pueblos".

PUBLICIDAD