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El calor persiste este lunes con siete comunidades en aviso y tormentas con granizo en el Ebro y el Pirineo

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El calor mantendrá este lunes en aviso a siete comunidades autónomas --Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana-- mientras las tormentas volverán a hacer acto de presencia por la tarde en el interior nordeste, con chubascos localmente fuertes y granizo en regiones del Ebro, el Pirineo occidental y zonas aledañas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La estabilidad predominará en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. La influencia de un sistema de bajas presiones al noroeste de la Península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con precipitaciones ocasionales en el oeste gallego.

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Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el noroeste peninsular con chubascos y tormentas ocasionales en Galicia y Asturias. Una calima afectará al tercio este peninsular y Baleares.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, de forma notable en el Cantábrico oriental, a excepción del nordeste, donde habrá pocos cambios.

Predominarán los ascensos en el tercio sur, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas aledañas. Los termómetros superarán los 35 grados en Baleares, el tercio este peninsular, zonas del Guadalquivir, la meseta Sur y Alborán, pudiendo llegar a los 38 grados en regiones del nordeste y Mallorca, en la línea de los 40 grados registrados este domingo en Logroño y los 39 de Pamplona.

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En cuanto a las mínimas, registrarán ascensos en el nordeste peninsular y descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta Sur. No bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y el tercio nordeste.

El viento soplará moderado de componente oeste en los litorales del sur peninsular y de sur en los del oeste de Galicia. En el resto de la Península predominará viento flojo de componentes oeste y sur, salvo en el Cantábrico, con viento del norte, y en la fachada oriental, con viento del este. En Baleares irá de flojo a moderado del este rolando a sur y en Canarias el alisio será moderado.

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