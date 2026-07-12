Ucrania lanzó cerca de 300 drones contra Moscú en la última jornada, según el alcalde

Moscú, 12 jul (EFE).- Ucrania lanzó cerca de 300 drones contra la capital rusa durante la última jornada, la mayoría de los cuales fueron neutralizados cerca de las fronteras de la región de Moscú y otros 45, cerca de la ciudad, según las autoridades rusas.

"Durante la última jornada en dirección a la región de Moscú fueron lanzados ceca de 300 drones", escribió en su canal de MAX el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

Añadió que "la mayor parte de ellos fue neutralizada por las defensas antiaéreas junto a las fronteras de la región de Moscú. 45 drones enemigos fueron aniquilados cerca de Moscú".

Los canales de Telegram que informan sobre el peligro de drones en la capital rusa reportaron detecciones y derribos en Mozhaisk (oeste), Naro-Fominsk (suroeste), Troitsk (sur), Domodédovo (sur), Brónnitsi (sur) y Lotóshino (noroeste), entre otros.

Según pudo constatar EFE, al sur de Moscú se escucharon durante la madrugada y la tarde del domingo fuertes detonaciones por el derribo de drones.

El Ministerio de Defensa ruso reportó la intercepción y aniquilación de 349 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.EFE