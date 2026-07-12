Van der Poel remata una escapada para sumar su tercera victoria en el Tour

Ussel (Francia), 12 jul (EFE).- El neerlandés Mathieu van der Poel se impuso este domingo en la novena etapa del Tour de Francia, su tercer triunfo en la ronda gala, tras rematar una larga escapada que discurrió por las tierras donde se entrenaba su abuelo, el mito francés Raymond Poulidor.

El ciclista del Alpecin, que ya había ganado una etapa en 2021 y otra en 2025, fue el más rápido del grupo de cuatro que sobrevivió al empuje del pelotón, que apenas llegó seis minutos más tarde y sin cambios en la general, que sigue encabezada por el esloveno Tadej Pogacar.

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