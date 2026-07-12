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Dos muertos tras estrellarse una avioneta en Austria

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Dos personas han muerto este domingo tras estrellarse una avioneta cerca de Neuhaus, en el sur de Austria. Otras dos personas que viajaban en el aparato están heridas graves y han sido ya hospitalizadas.

Los fallecidos son el piloto, un hombre de 47 años, y una mujer también de 47 años que viajaba en el avión, según informa la televisión pública austriaca, ORF.

Una niña de 15 años está grave y ha sido trasladada en helicóptero a Linz y un hombre de 41 años también grave está ya hospitalizado en Amstetten, ha explicado un portavoz de los servicios de emergencia, Philipp Gutlederer.

El aparato partió del aeródromo de Seitenstetten y se estrelló sobre las 11.00 horas en una zona montañosa, ha informado la Policía, que destaca la amplia operación de rescate lanzada tras el incidente.

Además de la Policía se movilizaron recursos de bomberos, rescate de alta montaña y ambulancias, así como dos helicópteros. Uno de los principales problemas de la operación era que en la zona no había cobertura de teléfonos móviles y la comunicación se realizó solo por radio.

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