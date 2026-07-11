Una quincena de muertos al volcar una lancha con turistas indios en Vietnam

Bangkok, 11 jul (EFE).- Una quincena de personas murieron este sábado en Vietnam después de que una lancha rápida que transportaba turistas procedentes de India volcara frente a las costas de la paradisiaca isla de Phu Quoc, informaron las autoridades y recogió la prensa oficialista.

La embarcación, a bordo de la cual navegaban 32 turistas indios y cuatro tripulantes, sufrió una avería alrededor de las 13:00 hora local (6:00 GMT), cuando se dirigía al puerto de An Thoi, en el extremo sur de la popular Phu Quoc, lo que provocó que volcara y que todos sus ocupantes cayeran al mar.

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La Guardia Fronteriza del puerto de An Thoi informó de que 21 personas fueron rescatadas, mientras que otras 15 –13 hombres y dos mujeres– perdieron la vida en el accidente, recogió el portal VnExpress.

Al percatarse del accidente, varias embarcaciones turísticas se aproximaron a la lancha, que había partido de una de las pequeñas islas al sur de Phu Quoc, para auxiliar a las víctimas, muchas de las cuales quedaron atrapadas en su interior, lo que, sumado al fuerte oleaje, dificultó las labores de rescate, según testigos citados por medios locales.

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"Se están recabando los detalles exactos del incidente", señaló la Embajada de India en Hanói en una publicación de X, sin confirmar las muertes reportadas por las autoridades del país del Sudeste Asiático.

Según oficiales vietnamitas citados por VnExpress, el operador turístico y la embarcación contaban con las licencias necesarias y cumplían todos los requisitos para el transporte de pasajeros, y el accidente podría haber sido provocado por un oleaje y unos vientos inusuales, de acuerdo con evaluaciones preliminares.

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Phu Quoc es el principal destino de playa de Vietnam y recibe cada año millones de turistas nacionales e internacionales, atraídos por sus playas y complejos turísticos.

Las excursiones en lancha entre Phu Quoc y los islotes que la rodean son una de las principales actividades turísticas de la isla. EFE