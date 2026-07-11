Sudáfrica detiene a un hombre sospechoso de matar a su mujer y dos hijas en el Reino Unido

Nairobi, 11 jul (EFE).- Un hombre sospechoso de matar a su mujer y sus dos hijas en el Reino Unido ha sido detenido en la ciudad de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, informó el Servicio de Policía sudafricano (SAPS, en inglés).

Ndodana Mkhanyisi Tshuma, un británico de ascendencia zimbabuense de 45 años, fue arrestado el viernes en el barrio de Kensington en una operación en la que también participó la Interpol, indicó el SAPS en un comunicado que recogen este sábado medios locales.

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Según la Policía sudafricana, Tshuma "era buscado por las autoridades del Reino Unido en relación con el asesinato de su esposa, Nothabo Zandile Tshuma (42 años), y sus dos hijas, Natalie (15) y Nala (5)", cuyos cuerpos fueron hallados el pasado lunes en su domicilio del pueblo de Great Denham, cerca de la ciudad de Bedford.

De acuerdo con la Policía británica, el detenido presuntamente abandonó el Reino Unido el pasado día 4 desde el aeropuerto londinense de Heathrow.

"Esta detención demuestra que Sudáfrica no es un refugio seguro para los fugitivos", subrayó la comisionada interina del SAPS, teniente general Puleng Dimpane.

"Cualquiera que crea que puede eludir la justicia huyendo a nuestro país debe saber que la Policía sudafricana trabajará incansablemente con sus socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley para rastrearlos, localizarlos y arrestarlos", advirtió.

Se espera que Tshuma comparezca ante un tribunal sudafricano el próximo lunes, señaló la portavoz del SAPS, Athlenda Mathe, quien añadió que el "proceso legal y de extradición necesario" se llevará a cabo conjuntamente con las autoridades británicas. EFE