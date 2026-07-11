Un sismo de magnitud 4,3 se siente en Lima, sin reportes de daños

Lima, 11 jul (EFE).- Un sismo de magnitud 4,3 se sintió a las 23:42 horas del viernes (04:42 GMT del sábado) en Lima sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

El temblor, de corta duración pero mediana intensidad, tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 22 kilómetros al sur oeste del distrito de Lurín, en el sur de la capital peruana, según el primer reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El organismo estableció la profundidad del movimiento a 60 kilómetros y señaló que alcanzó una intensidad de IV en Lurín.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que "fue percibido entre leve y moderado por la población".

Aunque no reportó daños, agregó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) continúa supervisando las zonas vulnerables de la ciudad.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicó que el temblor "no genera tsunami en el litoral peruano".

Perú está ubicado en una zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El último terremoto devastador en el país se produjo frente a Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 golpeó esa localidad y toda la región de Ica, causando más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas.EFE

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