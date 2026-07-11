Trump asegura que hay "mil misiles listos" para atacar "inmediatamente" si Teherán cumple su amenaza de matarlo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que cuenta con hasta un millar de proyectiles listos para cargar contra Irán en caso de que las autoridades de la República Islámica cumplan con sus advertencias y atenten contra la vida del mandatario, en un contexto de renovada tensión en el que Teherán ha acusado a Washington de "violar" el acuerdo preliminar para poner fin al conflicto en Oriente Próximo alcanzado entre ambos países el pasado 17 de junio.

"Mil misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán, y miles más se lanzarán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar, o intentar asesinar, al actual Presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, ¡a mí!!, ha aseverado el mandatario norteamericano en una publicación compartida en redes sociales.

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En el mismo mensaje, Trump ha afirmado asimismo que "ya se han dado las órdenes" pertinentes para que así sea y ha garantizado que el Ejército estadounidense no solo está listo para actuar, sino que además está "dispuesto y capacitado (...) para diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán".

Este imperativo, ha agregado el inquilino de la Casa Blanca, tendrá vigencia "durante un año, con posibilidad de prórroga".

La advertencia de Donald Trump llega después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, haya arremetido este sábado contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por "violar" el memorando de entendimiento estadounidense-iraní de mediados de junio. Una violación, ha subrayado "que sigue a otras violaciones y errores por parte de Estados Unidos".

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En concreto, Araqchi ha aludido al incumplimiento del párrafo 9 del citado texto, que señala que, "a la espera de un acuerdo definitivo", Estados Unidos e Irán se comprometen a "mantener el status quo" de la República Islámica, por lo que la Casa Blanca "no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región".

Esta crítica llega después de que el Gobierno de estadounidense haya incluido en su lista de sanciones a Ali Ansari, al considerarlo un "patrocinador clave" del nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojataba Jamenei, pese a que el artículo 9 del preacuerdo limita la capacidad de Washington de sancionar a Teherán.

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