Agencias

Al menos un muerto y varios heridos tras un ataque ucraniano contra cuatro buques rusos en Taganrog (Rusia)

Guardar
Google icon
Imagen UFKBWTZPXBCMNMLTD4PK7HNZGA

Las autoridades rusas han informado este sábado de que al menos una persona ha fallecido y varias han sido heridas tras un ataque ucraniano con drones contra cuatro embarcaciones rusas en la bahía de Taganrog, en el sur del país y cerca de la frontera entre ambos países.

Según ha asegurado el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, "un marinero de uno de los buques ha fallecido sin que haya habido ninguna otra víctima mortal".

"En total, cuatro embarcaciones de distintos tipos fueron atacadas en la bahía de Taganrog, una de ellas un buque cisterna que transportaba metanol. Como consecuencia del ataque, un marinero del buque técnico falleció, pero no hubo otras víctimas", ha informado el gobernador.

PUBLICIDAD

Según Sliusar, los buques han sufrido diversos daños, pero "no existe amenaza de derrame o fuga de metanol" tras el ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas, que habrían utilizado "15 drones" en total.

"Más de 15 drones fueron destruidos durante el ataque aéreo. La ciudad de Taganrog, así como los distritos de Azov y Neklinovski, fueron el objetivo", ha concluido Sliusar.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha ordenado a sus Fuerzas Armadas centrar los próximos ataques sobre refinerías de Rusia ante la escasez de combustible en el país, lo cual ha creado un malestar social entre la población, donde se han podido apreciar imágenes de largas filas de vehículos en las gasolineras, con enfrentamientos entre los ciudadanos incluidos en los últimos días.

PUBLICIDAD

Zelenski ha asegurado que la crisis de combustible en Rusia "se agudiza" por la negativa del presidente Vladimir Putin a poner fin a la guerra y ha advertido de que los ataques de largo alcance que han venido lanzando en las últimas semanas continuarán y para ello ha anunciado la creación de un "comando especial".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Araqchí acusa a EE.UU. de "violar" el acuerdo con Irán tras nuevas sanciones de Washington

Infobae

'Cuti' Romero afirma que el ADN ganador de Argentina les viene de la generación anterior

Infobae

Trump asegura que hay "mil misiles listos" para atacar "inmediatamente" si Teherán cumple su amenaza de matarlo

Trump asegura que hay "mil misiles listos" para atacar "inmediatamente" si Teherán cumple su amenaza de matarlo

El Tribunal Constitucional de Perú se rectifica y retira iniciativa de gasto al Congreso

Infobae

Un avión de Flamingo Air se estrella en Bahamas con siete personas a bordo y deja víctimas mortales

Un avión de Flamingo Air se estrella en Bahamas con siete personas a bordo y deja víctimas mortales