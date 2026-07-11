La Casa Blanca llama a declarar a periodistas del 'NYT' por informar de falta de seguridad en un Air Force One

El diario estadounidense 'The New York Times' ha denunciado que la Casa Blanca ha llamado a declarar a cuatro de sus periodistas por informar sobre problemas de seguridad en el Air Force One que regalaron las autoridades de Qatar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que el medio ha condenado como un atentado contra la libertad de prensa.

Las citaciones buscan la comparecencia de los reporteros Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt ante el gran jurado de un tribunal de Manhattan el próximo miércoles.

Todos ellos informaron de que el servicio de protección presidencial, el Servicio Secreto, recomendó a Trump que abandonara la cumbre de la OTAN de esta semana en Ankara (Turquía) en el antiguo Air Force One porque el nuevo avión carecía de medidas de seguridad avanzadas para protegerse de posibles ataques con misiles.

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Las citaciones sólo piden que los periodistas testifiquen "con respecto a una presunta violación de la ley penal federal" y han sido emitidas por Jay Clayton, el fiscal federal en Manhattan, nominado recientemente por Trump para desempeñarse como director de Inteligencia Nacional.

El medio confirma que, antes de la publicación del artículo, "altos cargos" de la Oficina Federal de Investigación (FBI) presionaron los responsables del periódico para impedir que la noticia viera la luz por "motivos de seguridad nacional".

Para el principal asesor legal del periódico, David McCraw, la entrega de las citaciones en mano y en los domicilios de los reporteros "deberían remover la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que ésta protege".

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