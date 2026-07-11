Mueren diez personas en un accidente de avioneta en Bahamas

San Juan, 11 jul (EFE).- Las autoridades de Bahamas investigan las causas que provocaron que una avioneta se estrellara al despegar de un aeropuerto en la isla de North Andros y murieran diez personas, nueve hombres y una mujer.

Según detalla la Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado en sus redes sociales, a eso de las 14.00 -hora local- (18.00 GMT) del viernes, una avioneta de la aerolínea Flaming Air partió desde el mencionado aeródromo y cayó a un área boscosa.

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Varios oficiales de la estación de Policía de Nichols Town fueron despachados, al igual que equipos de rescate, quienes al llegar a la zona del accidente, encontraron la avioneta en llamas.

Un hombre de 24 años fue encontrado con vida y tratado rápidamente por los rescatistas, aunque posteriormente falleció en un hospital debido a las heridas recibidas.

Un equipo de detectives del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Bahamas fue enviado a la zona del accidente para colaborar con la pesquisa.

En ese momento, los equipos de rescate y las autoridades continuaron su búsqueda de posibles sobrevivientes, pero encontraron nueve cuerpos calcinados.

Los cadáveres fueron posteriormente llevados a la isla de San Andros para mantenerlos en custodia hasta que sean transportados a una clínica forense para su debida identificación.

De igual manera, oficiales de la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Bahamas llegaron hasta la escena para llevar a cabo su independiente pesquisa. EFE