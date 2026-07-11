Científicos hallan un volcán de lodo frente a Trinidad formado por los sismos de Venezuela

Palo Seco (Trinidad y Tobago), 11 jul (EFE).- Un volcán de lodo ha aparecido frente a la costa sur de Trinidad, formado por los poderosos terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes, sumándose a una serie de cambios geológicos ya observados a lo largo de la costa de la isla.

Así lo confirmó a EFE el geocientífico Xavier Moonan, quien detalló que el volcán está ubicado aproximadamente a 2,5 kilómetros al este de Beach Camp, en Palo Seco, y a 3,3 kilómetros al este del Volcán de Lodo de Anglais Point.

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Elevándose unos 4 metros sobre el fondo marino, el volcán está compuesto principalmente por arcilla blanda extruida desde debajo del lecho oceánico, con fragmentos de roca incrustados y grandes rocas ricas en calcita que en algunos lugares se asemejan al coral.

Moonan dijo además que el islote donde hallaron el volcán, ya sufre de erosión por el oleaje.

"Según las imágenes iniciales, aproximadamente un tercio de la isla ya ha sido arrastrada por las olas", afirmó.

"Por lo tanto, es muy probable que esta extrusión de lodo haya sido provocada por los recientes terremotos en Venezuela", indicó.

A su vez, el Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales, el Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited, con sede en Trinidad, analizan muestras de lodo recogido en el lugar para determinar la antigüedad y el origen del material.

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Por su parte, Neil Sookram, del grupo Southwest Adventures y presuntamente la primera persona en avistar la isla, dijo a EFE que la isla se ha estado erosionando continuamente durante los últimos dos días.

Señaló que la parte superior de la isla permanece igual y que la arcilla ha comenzado a endurecerse.

El descubrimiento se da pocos días después de que geólogos confirmaran que los sismos también provocaron un aumento costero de 6 metros en Galfa Point, en Cedros, donde parte del fondo marino fue empujado por encima del nivel del mar, modificando permanentemente sectores de la costa suroeste de Trinidad.

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Sin embargo, a diferencia de Galfa, Moonan explicó que la isla de lodo recién formada representa un proceso geológico diferente.

"La playa y los acantilados cercanos no muestran daños, levantamiento ni ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, este evento, aunque fue desencadenado por los mismos terremotos, no es un fenómeno de deslizamiento como Galfa o Los Iros", aseguró.

En Los Iros, aproximadamente 50 acres de tierras agrícolas resultaron dañados, los estanques se vaciaron debido a grietas en el terreno, mientras que carreteras, viviendas e infraestructura costera sufrieron daños.

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