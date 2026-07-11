Muere un trabajador tras vencer un muro en Paterna

Un trabajador ha fallecido este sábado tras desprenderse un muro en el polígono industrial Fuente del Jarro, en Paterna (Valencia), según ha adelantado 'Las Provincias' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

El suceso se ha producido sobre las 9 horas de este sábado, señalan las mismas fuentes, que recalcan que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

El cuerpo de la víctima ha sido trasladado por el retén fúnebre al Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia para la práctica de la autopsia, de acuerdo a la información publicada.