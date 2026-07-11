Linda Noskova no da opción a Muchova y se corona en Wimbledon

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- Linda Noskova se apuntó el duelo que acaparó la representación de la República Checa y tras ganar por 6-2, 5-7 y 6-3 a su compatriota Karolina Muchova se coronó en Wimbledon, donde logró el primer Grand Slam de su carrera.

El juego de ataque de Noskova, brillante a lo largo de las dos semanas en el All England Club la premió ante la experiencia de su rival, que volvió a perder una final de un torneo major, tras la de Roland Garros hace dos años contra la polaca Iga Swiatek.

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Noskova, de 21 años, que tardó dos horas y media en sellar la victoria más importante de su carrera, se erigió en la campeona más joven de Wimbledon desde su compatriota Petra Kvitova en el 2011 y la tercera checa en coronarse en los cuatro últimos años.