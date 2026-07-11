MSF alerta de una escalada de la violencia xenófoba que desplaza a decenas de miles de migrantes en Sudáfrica

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este viernes de un recrudecimiento de la violencia xenófoba en Sudáfrica que ha obligado a decenas de miles de migrantes a abandonar sus hogares y ha dificultado gravemente su acceso a la atención sanitaria, en un contexto que la organización teme que pueda derivar en una crisis humanitaria de mayor envergadura.

Según distintos informes citados por la ONG humanitaria, la oleada de violencia ha dejado al menos cuatro fallecidos, numerosos heridos y la destrucción de viviendas, mientras que miles de personas han buscado refugio en parques, iglesias, consulados y otros espacios improvisados tras abandonar sus casas.

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"Nos llena de tristeza e indignación ver cómo la gente se está viendo obligada a huir ante el acoso y la violencia a los que se ven sometidos", ha afirmado la coordinadora de Emergencias de MSF, Claire Waterhouse, quien ha recalcado que la prioridad de la organización pasa por "garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas en situación de mayor riesgo, independientemente de quiénes sean o de dónde procedan".

"La situación sigue siendo complicada; nos preocupa mucho que todo esto se acabe convirtiendo en una grave crisis humanitaria", ha advertido.

Desde MSF explican que el deterioro de la situación se ha producido después de que grupos contrarios a la inmigración lanzaran un ultimátum para exigir la salida del país de los migrantes indocumentados antes del pasado 30 de junio. No obstante, la propia organización sostiene que las agresiones u actos de intimidación han afectado también a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes con documentación en regla.

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"Contrariamente a la narrativa que está surgiendo, que sostiene que la acción xenófoba no ha sido tan violenta ni sus consecuencias tan catastróficas, los migrantes afectados han compartido con MSF diversos testimonios que no dejan lugar a dudas sobre el terrible maltrato que han sufrido", ha lamentado Waterhouse.

Ante este escenario, MSF ha desplegado clínicas móviles para prestar atención primaria, apoyo psicológico, primeros auxilios y tratamiento de enfermedades crónicas, además de distribuir artículos básicos de higiene y vigilar las condiciones de saneamiento en los lugares donde se concentran las personas desplazadas.

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"Estamos dando prioridad a las necesidades más urgentes de los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las víctimas de violencia", ha explicado la enfermera de MSF Phumla Tsotetsi.

La ONG ha mostrado asimismo una especial preocupación por la interrupción de tratamientos para pacientes con VIH, tuberculosis, diabetes, hipertensión o trastornos de salud mental.

En este contexto, la organización ha recordado que la violencia xenófoba constituye un fenómeno recurrente en Sudáfrica desde hace más de dos décadas y que ya provocó graves estallidos en 2008, 2009, 2015 y 2019. Los ataques registrados en 2008 fueron los más mortíferos hasta la fecha, con al menos 62 fallecidos y más de 100.000 desplazados.

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La mayoría de los desplazados procede de países como Zimbabue, Mozambique, Malaui, Nigeria o Ghana y ha abandonado tanto zonas urbanas como áreas rurales por temor a nuevos episodios de violencia.