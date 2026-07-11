Ascienden a 16 los fallecidos tras el paso de tifones en el sur de Filipinas

Al menos seis personas han fallecido desde este viernes tras el desprendimiento de tierra provocado por las fuertes lluvias tras el paso del tifón 'Bavi' e 'Inday' en la región de Lanao del Sur, al sur de Filipinas, dejando una cifra total de 16 muertos.

Según las autoridades locales, la cifra ha ascendido a seis en la región después de que se haya encontrado el cuerpo de una mujer flotando en un río en el municipio de Malabang, al sur.

"Se cree que la víctima fue arrastrada por la corriente en Calanogas, donde se produjo un deslizamiento de tierra antes del amanecer del viernes, dejando seis muertos y seis desaparecidos", ha comunicado la portavoz de la policía local, Steffi Salanguit.

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Asimismo, Salanguit ha afirmado que la víctima ha sido arrastrada "por las inundaciones provocadas por el tifón 'Inday' desde Calanogas hasta la cercana ciudad de Malabang". La ciudad de Malabang está situada a 14 kilómetros de la ciudad de Calanogas, lo que muestra la fuerza y magnitud de este fenómeno meteorológico que está azotando también a China y Japón, entre otros.

Las autoridades locales han confirmado que las operaciones de búsqueda para dar con los seis desaparecidos siguen adelante. La Oficina Municipal de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (MDRRMO) ha alertado de que el terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter registrado el pasado 8 de junio podría haber contribuido también al debilitamiento del suelo en estas zonas.

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