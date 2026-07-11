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Mick Jagger asiste en Miami al partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra

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Miami (EE.UU.), 11 jul (EFE).- El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, asiste este sábado al partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami.

La presencia del músico británico se produce apenas un día después del lanzamiento de 'Foreign Tongues', el nuevo álbum de los Rolling Stones, el vigésimo quinto disco de estudio de la banda y el primero desde Hackney Diamonds (2023).

Se trata de una producción grabada en apenas un mes en su Londres natal, con 14 canciones llenas de vitalidad, sarcasmo y crítica global que esperan con ansia los fans de sus satánicas majestades.

David Beckham, excapitán de la selección de Inglaterra y copropietario del Inter Miami, quien reside en Miami, también está entre los asistentes al encuentro entre ambas selecciones europeas.

El vencedor de este encuentro se medirá el miércoles en Atlanta en semifinales al ganador del cruce entre Suiza y Argentinta. EFE

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