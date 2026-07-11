Panamá será sede de la COP16 de la Convención Ramsar sobre Humedales en 2028

Ciudad de Panamá, 11 jul (EFE).- Panamá fue designada sede de la XVI Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención RAMSAR para la Conservación de Humedales, que se celebrará del 7 al 15 de junio de 2028 y reunirá a unos 1.500 representantes de más de 170 países, informó este sábado el Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente).

La designación quedó formalizada tras la firma de un acuerdo entre el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y la secretaria general de la Convención Ramsar, Musonda Mumba, quien realizó una breve visita oficial al país.

"Este convenio marca una estrecha colaboración para preparar uno de los encuentros ambientales más importantes del mundo, que reunirá en nuestro país a unos 1.500 representantes de más de 170 países junto a científicos, especialistas en humedales, pueblos indígenas, organizaciones ambientalistas y el sector privado", destaca la información oficial.

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Panamá es Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1989 y cuenta con seis humedales de importancia internacional: la Bahía de Panamá, el Golfo de Montijo, San San Pond Sak, Punta Patiño, Damani-Guariviara y el Complejo de Humedales de Matusagaratí.

Según MiAmbiente, estos seis sitios "conectan la biodiversidad entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y actúan como corredores naturales únicos para especies migratorias; son áreas irremplazables de reproducción para peces y aves; y regulan procesos hídricos costeros de enorme valor social y económico".

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El país alberga una amplia diversidad de humedales, entre ellos manglares, estuarios, marismas, lagunas costeras y humedales de agua dulce que, por su ubicación entre los océanos Pacífico y Atlántico, desempeñan funciones esenciales en la protección de las costas, la captura de carbono, la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad.

Navarro afirmó que la designación de Panamá como sede de la COP16 reconoce el trabajo realizado por el país en la protección de los humedales y representa una oportunidad para mostrar soluciones nacionales basadas en la naturaleza.

"Nuestros manglares y humedales son ecosistemas únicos y majestuosos que ocupan una proporción importante del litoral panameño y proporcionan valor económico irremplazable a nuestras comunidades costeras y los estamos cuidando de la mano de esas mismas comunidades", acotó Navarro.

Entre los principales objetivos de la conferencia figuran la adopción de acuerdos para fortalecer la protección y el uso sostenible de los humedales, considerados ecosistemas esenciales para la biodiversidad, la seguridad hídrica y el bienestar humano.

El Gobierno panameño considera que la celebración de la COP16 permitirá fortalecer alianzas regionales, atraer inversiones para la conservación y ampliar la participación de los países tropicales en las decisiones internacionales sobre el manejo de los humedales.

La Convención Ramsar fue adoptada en 1971 en la ciudad iraní del mismo nombre y constituye el principal tratado intergubernamental para la conservación y el uso racional de los humedales. Actualmente reúne a 172 países miembros y más de 2.500 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional. La Conferencia de las Partes se celebra cada tres años para evaluar los avances del tratado y definir sus prioridades de acción.EFE

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