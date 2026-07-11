Lionel Scaloni: "Claro que el Francia-España es una final anticipada"

El seleccionador de fútbol masculino de Argentina, Lionel Scaloni, ha opinado que "claro" que será "una final anticipada" el encuentro del próximo 14 de julio (21.00) entre los combinados de Francia y de España durante las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

"Lo que dijo Lamine no lo escuché, pero claro que es una final anticipada. Son dos grandes equipos, los dos favoritos, y uno de los dos va a quedar en el camino, lamentablemente. No me parece mal que haya dicho eso porque es la realidad", dijo Scaloni en rueda de prensa este sábado --de madrugada en España-- desde Kansas City.

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Luego repitió que los 'Bleus' y la 'Roja' "son dos grandes equipos" y "posiblemente de los favoritos" para conquistar este reñido Mundial. "Estuvimos hablando en todas las ruedas de prensa de eso y no me parece mal. Lamentablemente llegará solo uno a la final", apostilló Scaloni.

Sus pupilos también quieren llegar a 'semis' y para eso deberán ganar en cuartos a la selección de Suiza. "No hay rivales fáciles, eso lo sabemos todos. Para mí, Suiza es un equipo excepcional", declaró al respecto. De hecho, auguró de que su próximo oponente "siempre luchará" y por ello destacó que el conjunto helvético cuenta con "jugadores muy experimentados", los cuales conforman "un rival realmente difícil".

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Además, habló de Leo Messi. "Está en forma. Cuenta con un preparador físico", señaló. "Es como siempre, está siempre preparado y el equipo le apoya mucho", agregó un Scaloni a quien no le sorprenden las actuaciones de Messi en su sexto Mundial. "Creo que sigue siendo el mejor si él quiere", apuntó. "Por supuesto, llegará un momento en el que se retire. Pero hasta entonces, quiere seguir siendo el mejor", insistió.

Mientras, Scaloni fue preguntado por el posible trato de favor hacia la 'Albiceleste'. "En el 86 también decían que no favorecían; o sea, que no viene ahora. Había críticas y se usaba, desde que yo tengo uso de razón, para Argentina porque es una de las que siempre anima al torneo. Y de alguna manera, bueno, se utiliza para demostrarle a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane", respondió.

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"Pero es normal, como habrá gente que no quiera que gane otra selección. Lo que pasa es que nosotros... A lo mejor hay bastante más gente que quiera que no ganemos porque ya ganamos la última y eso lo tenemos en cuenta. Sí que a los jugadores les llega. Con los jugadores lo utilizamos como una especie de rebelión, digamos, que se rebelen para que todavía jueguen aún mejor", explicó el técnico argentino.

"Yo creo que con el VAR y con todas estas cosas es muy difícil que te ayuden. Muy difícil, muy difícil. Es que no hay una doble interpretación en el VAR. Aparte, nos lo han dejado clarísimo. En el curso que nos dan antes de empezar el Mundial nos mostraron todas las imágenes: 'Esto va a ser así. Va a ser así. Va a ser así'. Y se ha cumplido a rajatabla", aclaró.

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"A Lisandro Martínez le pisaron el pie. Poco, mucho o a penita... es 'foul'; no hubo cambio de posesión, se anula el gol. Es que no hay otra lectura", aludió a un gol clave anulado a Egipto en su duelo de octavos. "Después, es lo que yo decía el otro día de las redes sociales; en las redes sociales hoy se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero no hay ningún favoritismo, al contrario. Es muy difícil hoy favorecer a alguien, muy difícil. No sé, hace años capaz que sí, no tengo ni idea, pero hoy es muy difícil, muy difícil", repitió Scaloni finalmente.