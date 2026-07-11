Liberados 44 alumnos y maestros secuestrados en mayo en ataques a escuelas en Nigeria

Lagos, 11 jul (EFE).- El Ejército de Nigeria ha liberado a 44 estudiantes y maestros secuestrados el pasado mayo en ataques a varias escuelas en el estado de Oyo (suroeste) atribuidos al grupo yihadista Ansaru, informaron las Fuerzas Armadas y el Gobierno.

"En una operación bien coordinada, se rescató a un total de 44 alumnos y profesores secuestrados por terroristas en el área de gobierno local de Oriire, en el estado de Oyo, el 15 de mayo de 2026", señaló el Ejército en X.

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"Los alumnos y profesores están recibiendo atención médica en un hospital cuya ubicación no se ha revelado y serán entregados al Gobierno del Estado de Oyo en su debido momento para que puedan reunirse con sus familias", precisó el teniente coronel Danjuma Jonah Danjuma, portavoz de la 2ª División del Ejército.

Aunque las operaciones fueron "cuidadosamente planificadas y ejecutadas para evitar daños colaterales y garantizar el rescate seguro de los niños y profesores inocentes", se registraron "algunas bajas entre las fuerzas de seguridad", indicó.

Danjuma explicó que se efectuaron "múltiples arrestos" en Oyo y en localidades de varios estados del país que forzaron "al grupo terrorista a liberar incondicionalmente a los alumnos y profesores", sin atribuir la autoría del secuestro a ningún grupo concreto.

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Sin embargo, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, culpó a "terroristas de Ansaru" en un mensaje publicado en X a última hora del viernes, en el que se felicitó por el rescate de los alumnos y maestros "sanos y salvos".

"No se pagó rescate ni se hizo ninguna concesión", aseguró Tinubu, al agregar que Nigeria perseguirá "sin descanso" a quienes "buscan sembrar el miedo mediante el terror".

Los secuestradores habían exigido la liberación de sus dirigentes, recluidos en prisiones nigerianas, a cambio de los secuestrados, según medios locales.

Ansaru, una escisión del grupo yihadista Boko Haram vinculada a la red terrorista Al Qaeda, actúa principalmente en el noroeste y el norte-centro de Nigeria, donde la población civil también sufre incesantes ataques de bandidos, como se conocen en el país a los grupos armados que realizan secuestros y robos y a los que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

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A esta inseguridad se suma la actividad de Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok (noreste), un hecho que causó conmoción mundial. Aunque muchas escaparon de sus captores, al menos 91 -según la ONU- siguen sin regresar a casa. EFE

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