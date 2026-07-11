Rusia anuncia ataques contra tres puertos ucranianos en Odesa, entre ellos el más grande a orillas del Danubio

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que ha atacado esta pasada noche tres puertos ucranianos en la región suroccidental de Odesa, entre ellos el de Izmaíl, el más grande de la porción del río Danubio que recorre el país, escenario de un bombardeo que ha dejado cuantiosos daños materiales a la espera de que las autoridades ucranianas se pronuncien sobre lo ocurrido.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso describe el puerto como "un centro logístico alternativo vital para las Fuerzas Armadas de Ucrania en el río Danubio".

El ataque, según el Ministerio, ha dañado "depósitos de combustible, muelles de carga, estaciones de bombeo de combustible, áreas de almacenamiento de armas y equipo militar, y centros de control de la infraestructura portuaria".

Rusia también ha anunciado ataques contra el puerto de Chornomorsk y el puerto de Yuzhni, también en Odesa. El primero "gestiona una parte importante de la carga de cereales, contenedores y graneles que representan hasta el 90 por ciento de las exportaciones agrícolas de Ucrania"; mientras que el segundo "facilita la exportación de productos agrícolas, mineros y metalúrgicos ucranianos y sirve como centro logístico para las Fuerzas Armadas de Ucrania".

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