De Lydia Bosch a Konstantin de Bulgaria: los invitados a la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez

Patricia Cerezo y Kiko Gámez estuvieron arropados por sus familiares y amigos más cercanos en el día más importante de sus vidas. La finca La Gaivota, en Aravaca (Madrid), reunió a numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse el enlace de la periodista y el ingeniero de telecomunicaciones, convertido en uno de los acontecimientos sociales del fin de semana.

Entre los primeros en llegar destacó Lydia Bosch, acompañada por sus hijas, Andrea Molina -que presumió de su incipiente barriguita de embarazada- y Ana Martín. Tampoco faltaron el cantante Juan Peña, encargado de poner la banda sonora a la ceremonia, Sonia González, el exfutbolista Pedja Mijatovic junto a su mujer, Aneta Milicevic, y sus hijas Nadja y Lola, así como Nuria González, que acudió con sus hijos Iván y Alma.

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La lista de invitados también contó con la presencia de Nuria March, Sonia Ferrer y su pareja, Sergio Fontecha, Paloma Segrelles, Marian Camino, Marta Robles junto a Luis Martín de Bustamante, Juan del Val, Nuria Roca y Konstantin de Bulgaria, entre otros.

Antes de acceder al recinto, varios de ellos dedicaron unas palabras a los recién casados. Nuria March no escatimó en elogios hacia la novia: "Me la imagino como es ella, guapa por dentro y por fuera", mientras definía a Kiko Gámez como "todo un señor".

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Muy emocionada se mostró también Nuria González, gran amiga de Patricia Cerezo, quien reconoció estar viviendo un día muy especial. "Estoy muy emocionada y verla tan feliz me hace muy feliz", confesó a su llegada a la finca.

Por su parte, Sonia Ferrer aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el significado del matrimonio en la actualidad. "Casarse hoy en día realmente no cambia mucho la vida, pero cuando tienes ganas de gritarle al mundo entero que te quieres y de juntar a toda tu gente para celebrarlo, por eso la gente se casa. Sobre todo cuando es una segunda boda", explicó, convencida de que Patricia y Kiko disfrutarían de una jornada inolvidable.

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Uno de los grandes protagonistas de la ceremonia fue Juan Peña, encargado de interpretar tres canciones durante el enlace. Minutos antes de comenzar, el artista incluso improvisó unos versos de No me lo creo y aseguró que afrontaba la actuación "con todo el amor del mundo y con todo el cariño", consciente de la importancia de acompañar musicalmente a los novios en un día tan señalado.

También quiso compartir su alegría Pedja Mijatovic, amigo de la pareja desde hace años. "Patricia es muy amiga desde hace mucho tiempo y Kiko también, así que muy bien", comentó con una sonrisa.

Entre los asistentes tampoco pasó desapercibida Paloma Segrelles, que afronta un verano especialmente complicado tras el fallecimiento de su padre, Francisco Segrelles, hace apenas tres meses. Aun así, quiso acompañar a su amiga en una jornada tan especial y, entre risas, dejó claro que todavía no piensa en volver a enamorarse si el ramo de la novia terminaba en sus manos: "No, no, que yo todavía soy soltera un poquito más".

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Por último, Konstantin de Bulgaria expresó su felicidad por poder acompañar a los recién casados en un día tan señalado. "Por supuesto, maravilloso", aseguró, antes de confirmar que su madre, Margarita Gómez-Acebo, se encuentra "muy bien".