La película ecuatoriana 'Hiedra', galardonada internacionalmente, este domingo en La Mar de Músicas

'La Mar de Cine', la sección dedicada al séptimo arte dentro del festival La Mar de Músicas, proyectará este domingo, a las 22.00 horas, en el patio del antiguo CIM, la película 'Hiedra', de la directora Ana Cristina Barragán, en el marco de la programación dedicada a Ecuador como país invitado de la 31ª edición del certamen organizado por el Ayuntamiento de Cartagena.

La obra, estrenada en 2025, narra la historia de Azucena, una mujer de 30 años que espía a los adolescentes de un hogar para menores buscando en ellos "algo de su pasado, impulsada por un suceso que marcó su propia adolescencia y que la detuvo en el tiempo".

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Su interés se centra principalmente en Julio, de 17 años, con quien inicia un viaje guiado por "sus heridas, la risa y el descubrimiento del otro".

Desde el festival han destacado que la realizadora propone una forma de relato donde la tensión "se acumula lentamente en el cuerpo de los personajes y en la atmósfera de las escenas", una decisión que convierte a la cinta en "toda una experiencia cinematográfica volcada a lo sensorial".

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De este modo, el largometraje no está interesado en "explicar los nudos de una historia", sino en "explorar el territorio donde el cuidado y la vulnerabilidad ocurren de formas inesperadas".

La película llega a Cartagena avalada por varios reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Premio Orizzonti al Mejor Guion en el Festival de Venecia 2025, la Mención Especial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 y el Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine Latino celebrado en Nueva York en 2026.

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Como en el resto de este ciclo cinematográfico, que se desarrolla en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), la entrada para asistir a la proyección es libre hasta completar el aforo.

El ciclo dedicado a la filmografía de Ecuador, un cine que ha pasado de ser "poco conocido fuera de sus fronteras" a construir "una identidad propia, con películas que dialogan con la memoria, la realidad social, la identidad, el territorio y las nuevas formas de mirar el mundo", continuará hasta el próximo 15 de julio.

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Las proyecciones programadas, todas ellas a las 22.00 horas, incluyen los títulos 'Los ahogados' (lunes 13 de julio), 'Viejos malditos' (martes 14 de julio) y 'Nosotros, mi papá y el perro' (miércoles 15 de julio), una obra dirigida por Pablo Arturo Suárez, quien estará presente en el pase de su película para mantener un encuentro con el público.