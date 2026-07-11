La presidenta de Moldavia nomina a Vasile Tofan a primer ministro y guía hacia la adhesión a la UE

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha anunciado este sábado al empresario Vasile Tofan como su nominado a primer ministro del país con la misión primordial de encarrilar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea que comenzaron formalmente el pasado 15 de junio y la intención de dar carpetazo a la última crisis política en el país, esta vez en torno a una trama de nepotismo en la empresa estatal de navegación aérea MoldATSA.

La propia presidenta Sandu ha recordado precisamente esta mañana, durante la ceremonia de nominación en la capital, Chisináu, que el gobierno Tofan deberá "garantizar la culminación de todos los procesos necesarios para lograr la integración europea del país en los próximos años".

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Sandu también ha encargado a Tofan que cumpla con las directrices de Bruselas para lograr la adhesión: el fortalecimento de las instituciones estatales "y de la sociedad en su conjunto" así como la "reactivación de la economía para elevar el nivel de vida de los ciudadanos y desarrollar el país".

Tofan, de 44 años y socio sénior y miembro del Comité de Inversiones de Horizon Capital, uno de los mayores fondos de inversión de Europa Central y Oriental, recoge el testigo del breve primer ministro en funciones y hasta entonces ministro de Economía, Eugene Osmocescu.

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Osmocescu apenas se ha mantenido tres días en el cargo como sustituto de dimitido Alexandru Munteanu, que renunció por incompatibilidad con sus "principios y creencias" tras el escándalo MoldATSA, que implicaba a familiares de la presidenta Sandu y provocó el colapso del gobierno proeuropeo.

Grosu, por su parte, ha querido destacar que Tofan ha sido nominado a petición del partido de Munteanu, Acción y Solidaridad (PAS), ganador de las elecciones de septiembre del año pasado, en lo que defendió como un poderoso argumento para consolidar al nominado en el cargo, pendiente de votación en la cámara.

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El nominado a primer ministro, por su parte, ha reconocido el sentimiento general de "decepción" que reina en el país tras unas "difíciles semanas", y se ha comprometido a hacer cuanto esté en su mano para restaurar la confianza pública, ha manifestado en rueda de prensa, acompañado de Sandu y del presidente del Parlamento, Igor Grosu, recogida por la agencia estatal Moldpres.

A Tofan le quedan a partir de ahora 15 días para confeccionar su nuevo gobierno, así como un primer programa de actividades, y someter a ambos a un voto de confianza en el Parlamento.