Bosnia recuerda el genocidio de Srebrenica con el entierro de diez víctimas identificadas

Skopie, 11 jul (EFE).- Bosnia-Herzegovina conmemora este sábado los 31 años del genocidio de Srebrenica con el entierro de diez nuevas víctimas identificadas de una masacre en la que murieron más de 8.000 musulmanes bosnios en 1995, en el tramo final de la guerra (1992-1995) del país balcánico.

Los restos de las diez víctimas, identificadas recientemente y con edades comprendidas entre los 20 y los 56 años, fueron sepultados en el Centro Memorial de Potocari, junto a otras víctimas ya reconocidas de la mayor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, informó el canal regional N1.

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Con estos nuevos entierros, el número de personas inhumadas en este memorial asciende a 6.772, aunque cientos de familiares han optado por dar sepultura a sus seres queridos en otros cementerios.

La conmemoración de este año vuelve a poner el foco en la memoria de una guerra cuyas heridas siguen abierta tres décadas después en un país que continúa dividido por líneas étnicas.

El Instituto para las Personas Desaparecidas de Bosnia-Herzegovina mantiene la búsqueda de 7.566 personas desaparecidas durante la guerra, entre ellas cerca de 950 víctimas del genocidio de Srebrenica cuyos restos aún no han sido localizados.

En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias tomaron el control de Srebrenica, un enclave declarado "seguro" por Naciones Unidas, custodiado por cascos azules neerlandeses y poblado en su mayoría por musulmanes bosnios.

En los días posteriores, más de 8.000 hombres y niños bosnios fueron asesinados en ejecuciones organizadas por milicias serbobosnias, según estableció la Justicia internacional.

El entonces comandante militar serbobosnio, Ratko Mladic, y el líder político serbobosnio, Radovan Karadzic, fueron condenados a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

La fecha del 11 de julio fue reconocida en 2024 por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica.

La memoria de la tragedia sigue siendo motivo de disputa política: Serbia reconoce los asesinatos cometidos, pero rechaza calificarlos como genocidio, mientras que el negacionismo sobre lo sucedido continúa presente en la serbobosnia República Srpska, una de la dos entidades en las que está dividida Bosnia. EFE

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