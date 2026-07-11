Antas pide a los evacuados que esperen autorización para volver a sus casas: "Aún no deben regresar"

El Ayuntamiento de Antas (Almería) ha solicitado a los vecinos desalojados de las zonas de Los Raimundos, Los Chopos y el Cabezo María a causa del incendio forestal que se desató el pasado jueves en Los Gallardos que esperen a recibir "comunicación oficial" para volver a sus viviendas, a pesar de que la situación esté "bajo control" dentro de su término municipal.

"Aún no deben regresar a sus viviendas", han advertido desde el Consistorio a través de una comunicación en la que han apuntado que "si las condiciones lo permiten", y si "las autoridades lo autorizan", podrían regresar durante la tarde de este sábado o en la jornada del domingo, conforme a las mejores previsiones.

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En cualquier caso, han pedido que atiendan las comunicaciones oficiales ya que se les notificará "cuándo podrán volver con seguridad" a sus hogares; un asunto que el alcalde de Antas, Pedro Ridao, va a abordar en una reunión de coordinación este mismo sábado con los alcaldes de Bédar y Los Gallardos, el presidente de la Diputación de Almería, Infoca, Bomberos del Levante, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y demás servicios implicados.

De otro lado, han apuntado que en el antiguo convento de las monjas, propiedad municipal, permanecen reubicadas 24 personas, entre mayores y niños, vecinos de Los Raimundos y Los Chopos, así como familias de Bédar, Los Gallardos y Lubrín. "Desde el Ayuntamiento se les está prestando atención, comida, cena y todo lo necesario", han dicho.

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Asimismo, desde el Ayuntamiento han agradecido "de corazón" el trabajo realizado en este alojamiento a "los concejales del equipo de gobierno, a Mari Carmen, a los vecinos que se han acercado para ayudar con comida y enseres". También han mostrado su gratitud de forma especial a Cruz Roja "por su apoyo constante con alimentos, material y atención a las personas acogidas".

El Ayuntamiento también ha valorado la implicación de las empresas y comercios de Antas, así como de otras de fuera del municipio "que han ofrecido su ayuda" al igual que los alcaldes de pueblos cercanos y a "todos los vecinos" que han trasladado "su preocupación, apoyo y disposición para colaborar".

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El Ayuntamiento ha extendido su reconocimiento a Bomberos, Infoca, UME, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y a todos los profesionales que "trabajan sin descanso". "Antas mantiene toda su solidaridad con Bédar y Los Gallardos, y especialmente con las familias de las víctimas", han añadido.