Agencias

Al menos 15 muertos al naufragar una lancha con turistas indios en el sur de Vietnam

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Al menos 15 personas han muerto ahogadas en el sur de Vietnam al naufragar este sábado una lancha rápida que transportaba a un grupo de turistas indios.

La embarcación ha volcado a la altura de la isla de Hon May Rut Ngoai sobre las 13.00, hora local (las 08.00 en la España peninsular y Baleares), según las autoridades de la Zona Económica Especial de la provincia de Phu Quoc al portal VNExpress.

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Las primeras investigaciones apuntan a una "avería inesperada" que provocó el vuelco de la embarcación, con 32 turistas a bordo, un guía y tres tripulantes.

Los servicios de Salvamento consiguieron sacar con vida del agua a 21 personas, que ya están recibiendo atención médica mientras las autoridades siguen trabajando para precisar la identidad de las víctimas mortales.

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