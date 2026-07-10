Refugiados afganos denuncian los estragos de ser deportados tras años viviendo en Pakistán

Kabul, 10 jul (EFE).- Los refugiados afganos que durante décadas construyeron su vida en el vecino Pakistán ahora denuncian intimidaciones y detenciones arbitrarias, en medio de una ola de deportaciones que escaló este viernes tras ordenar Islamabad el arresto "inmediato" de todos los afganos sin visa.

Casi dos millones de refugiados afganos han sido "expulsados por la fuerza de Pakistán" desde 2023, cuando el deterioro de las relaciones entre Islamabad y Kabul precipitó la campaña masiva de deportaciones, declaró a EFE el portavoz del Ministerio de Refugiados talibán, Abdul Mutalib Haqqani, este viernes.

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Sin embargo, muchos repatriados relatan que Pakistán alguna vez fue un refugio para quienes huían de décadas de conflicto en el país vecino.

"Cuando llegamos aquí por primera vez, nos dijeron que no se necesitaban documentos y nos animaron a quedarnos. Ahora se niegan a expedirlos", lamenta a EFE Sadiq Khan, un refugiado afgano indocumentado que vive en Pakistán con su familia.

"Mi hija mayor se casó aquí y mis dos hijos pequeños nacieron aquí. Llevamos 30 años viviendo en Pakistán. Al principio nos dijeron que no hacían falta documentos, pero ahora nos detienen", afirmó.

Para muchos deportados, el regreso ha supuesto la pérdida de sus hogares, negocios y ahorros acumulados a lo largo de décadas.

Sardar Mohammad, quien afirma haber vivido en Pakistán durante 25 años antes de ser deportado, dice que se ha quedado sin nada.

"Me encarcelaron allí, me torturaron en la cárcel. Mi familia se quedó sin apoyo y, al final, me vi obligado a regresar (...) Mi negocio, mi valiosa casa y todo lo que poseía siguen allí. Ahora no tengo nada en Afganistán con lo que ganarme la vida", relata a EFE.

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Zamanuddin, un afgano en Pakistán que está la espera de ser reasentado en un tercer país, afirma que regresar a su país es peligroso tras el retorno de los talibanes al poder en 2021.

"No podemos volver a Afganistán porque los talibanes han asesinado, encarcelado y torturado a muchas personas que colaboraban con países extranjeros", explicó a EFE.

"El Gobierno paquistaní se niega a prorrogar nuestros visados, mientras que el tercer país con el que colaborábamos aún no ha tramitado nuestros expedientes", añadió.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió en mayo que las continuas deportaciones de afganos por parte de varios países los expone a "graves riesgos", y que se trata de una violación del derecho internacional humanitario y del derecho de los refugiados.

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Más de 6,1 millones de afganos han regresado al país desde 2023: casi 2 millones desde Pakistán; 4,2 millones desde Irán; y más de 46.500 desde Turquía, según cifras del Ministerio de Refugiados afgano.

Esta afluencia sin precedentes ha intensificado la presión sobre la ya frágil economía del país asiático. En las provincias que acogen a un gran número de retornados, solo el 3 % de la población cuenta con un empleo formal y un 78 % depende de trabajos ocasionales, según la ONU.

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"Casi la mitad de la población necesita ayuda humanitaria y, ante la previsión de que regresen millones de afganos más, las comunidades locales se encuentran bajo una gran presión", señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, durante una visita a Afganistán esta semana.

Durante la misma visita, el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alexander De Croo, instó a mantener el apoyo internacional en el país, afirmando que existe una "ventana de oportunidad crítica" para ayudar a los afganos a ir más allá de la asistencia de emergencia. EFE

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