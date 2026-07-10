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Samsung trabaja en GAIA, su nuevo procesador para acelerar las capacidades de IA en los ordenadores

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Samsung está trabajando en el desarrollo de un nuevo procesador de inteligencia artificial (IA) para ordenadores llamado GAIA, diseñado con un proceso de fabricación de 4 nanómetros y enfocado en acelerar las funciones de IA generativa en estos dispositivos.

La compañía coreana ya es fabricante de chips de IA con sus procesadores para 'smartphones' de la serie Exynos. Sin embargo, ahora pretende introducir sus capacidades tecnológicas también en el mercado de los procesadores para PC con IA.

En este sentido, está desarrollando un nuevo procesador de IA al que se refiere como GAIA y que está optimizado para unidades de procesamiento neuronal (NPU), de cara a acelerar de forma eficiente las tareas del ordenador impulsadas por IA en el propio dispositivo.

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Así lo han dado a conocer fuentes de la industria y lo han recogido medios coreanos como The Chosun, quienes han detallado que Samsung ya está suministrando un prototipo de estos procesadores a empresas fabricantes de PC con IA, como Lenovo en China y HP en Estados Unidos, de cara a probar su rendimiento antes de avanzar hacia su lanzamiento general.

Concretamente, este chip estará fabricado con un proceso de 4 nanómetros y se diferenciará de los chips equipados con GPU, que habitualmente son utilizados para el entrenamiento e inferencia de IA. En su caso, estará enfocado en la NPU y en acelerar las capacidades de IA del ordenador.

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Con todo, se espera que entre en fase de producción el próximo año, aunque la tecnológica no ha compartido información al respecto.

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