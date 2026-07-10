Ir a la playa sin salir de París: la capital se lanza al Sena para enfrentar la canícula

Pol Lloberas Cardona

París, 10 jul (EFE).- Bajo la mirada lejana de las gárgolas de Notre-Dame, al pie de uno de los puentes de la Isla Saint-Louis de París, un punto del río Sena se ha habilitado para el baño frente al episodio de temperaturas extremas que atraviesa Francia.

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Es la 'Baignade Bras-Marie': uno de los once puntos de baño provisionales de la ciudad y uno de los tres situados a orillas del Sena -junto a los situados cerca de la Torre Eiffel y la Biblioteca Nacional François Mitterrand- como parte del programa municipal 'Paris Plages' (París Playas).

Sin embargo, un problema técnico en sus duchas ha impedido que este viernes se abriera al baño con normalidad, lo cual ha cambiado los planes de cientos de personas que, frente al calor extremo, han optado por las aguas del Sena.

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Es el caso de Thomase y Jolie, dos hermanas jubiladas, que van a este punto de baño "a pasar todas las mañanas" para disfrutar de "las vistas y el descanso".

Equipadas con pequeños ventiladores y pulverizadores de agua, ambas afirmaron a EFE que "hace mucho más calor" que en años anteriores y que, en su opinión, "en el futuro habrá cada vez más" puntos de baño para los parisinos", independientemente de la salubridad del río.

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"El año pasado me bañé y no enfermé. Pronto cumpliré 75 años y no tengo ningún problema, así que volveré. Sin embargo, yo no recomiendo meter la cabeza bajo el agua por una cuestión de limpieza. Está limpia, pero no voy a arriesgarme", explicó Thomase.

Estos puntos cuentan con una plataforma que delimita el lugar apto para el baño y, según los encargados del de Bras-Marie, dispone de espacio para 150 bañistas simultáneos y recibe a unos 1.200 diarios.

Uno de estos parisinos que, como Thomase y Jolie, ha visto frustrados sus planes es Antony, que corre junto al Sena pese a las altas temperaturas y que suele acabar su recorrido con una zambullida en el río.

"Como hay un problema técnico, voy a acabar de correr y luego, en lugar del baño, me daré una ducha fría. No pasa nada", dijo con los brazos en jarra y el ceño fruncido bajo el sol.

Según la red de Meteosat, la temperatura en París este viernes a las 15:00 horas alcanzó los 34 grados, una medición superior a la de ciudades como Sevilla (32ºC) o Valencia (31ºC) a la misma hora.

Nueve de los 101 departamentos franceses están en alerta roja por canícula y este sábado el cómputo aumentará a 24, incluido París.

Para hacer frente a esta situación, la portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon, anunció este viernes la puesta en marcha de un nuevo plan de respuesta para temperaturas extremadamente elevadas, que el servicio de vigilancia meteorológica francés atribuye a "una masa de aire muy caliente" suspendida sobre el país.

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En opinión de Antony, a esta temperatura cabe añadir la escasa adaptación de la capital al calor, por lo que cree necesario "concienciarse" y tomar medidas al respecto.

"Yo, por ejemplo, soy padre de un bebé y las guarderías cierran, así que tenemos que llevarnos a los niños a nuestros pisos, que son pequeños y están a pleno sol, por lo que no están nada adaptados", lamentó.

Sin embargo, esta temperatura resulta soportable para personas que sí se sienten acostumbradas al calor, como una familia de turistas madrileños que, en dirección a Notre-Dame, pasaron a escasos metros del punto de baño: "este airecito no lo tenemos en Madrid", apuntaron.

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"Entiendo que para alguien de aquí esto puede ser demasiado calor pero, aún así, yo nunca me metería en el Sena", agregó el padre de familia antes de incorporarse a una marea de gorros de paja, abanicos y parasoles.

En este punto coincide el propietario de un pequeño bar frente al punto de baño Bras-Marie, Daniel, quien afirmó que a él "no le afecta el calor" porque, dijo, "a orillas del Sena no se nota de la misma manera": "siempre hay un poco de viento", subrayó.

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Como parte del programa 'Paris Plages', que durará hasta el próximo 30 de agosto, no solo se abrirán los puntos de baño todos los días de 10:00 horas a 18:30, sino que también se proponen múltiples actividades lúdico-deportivas y culturales junto al río, desde exposiciones y juegos infantiles hasta sesiones de ejercicio.EFE

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