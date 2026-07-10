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Alemania pone fin antes de tiempo a su misión militar en el Kurdistán iraquí dada la próxima retirada de EEUU

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El Ministerio de Defensa de Alemania ha confirmado el comienzo del proceso de retirada, antes de lo previsto, del pequeño contingente de militares que había desplegado en Erbil, la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, ante la salida inminente de Estados Unidos el próximo mes de septiembre.

La retirada alemana ha sido confirmada por una portavoz del Ministerio, quien ha apostillado no obstante que un número "limitado" de asesores militares seguirán desplegados en el campamento internacional situado en las inmediaciones del aeropuerto, en el norte. El resto partirá antes del teórico fin de la misión, el 31 de enero de 2027.

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Las instalaciones han sido blanco constante de repetidos ataques de represalia desde el inicio de los ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán, así que la retirada de Estados Unidos, que implica la retirada de los sistemas de defensa antiaérea Patriot, deja a las fuerzas alemanas completamente desguarnecidas.

En un comentario adicional, el Gobierno alemán quiere asegurar a la Comisión de Defensa del Parlamento que la naturaleza original de la misión, esto es, proteger a la población kurda de la amenaza del yihadismo, continúa intacta. "No estamos abandonando a los kurdos ; solo está cambiando la naturaleza de nuestra misión en la región del Kurdistán", ha declarado en un texto recogido por DPA.

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Los soldados desplegados en el norte de Irak constituyen la contribución alemana a la operación internacional Resolución Inherente, que termina dentro de dos meses por decisión de las autoridades iraquíes. Los asesores militares podrían formar parte de una posible nueva iniciativa de capacitación.

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