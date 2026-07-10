Puerto Rico lanza un videoclip para atraer turismo estival

Discover Puerto Rico, la organización oficial de marketing de destinos de la isla, ha lanzado de manera oficial un videoclip y una experiencia interactiva para cantar a coro basados en la canción viral sobre Puerto Rico que acumuló cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y redes sociales.

El proyecto supone una estrategia de marketing turística poco habitual en el sector, al transformar un fenómeno orgánico de internet y de contenido generado por usuarios en una campaña institucional orientada a potenciar la marca país, las comunidades locales y la identidad regional de la isla caribeña.

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La producción audiovisual ha contado con la colaboración directa del creador original del tema, el músico norteamericano Bill Stiteler (conocido en redes como Saxboy Billy), y busca capitalizar comercialmente la tracción digital obtenida semanas atrás para convertir el impacto online en reservas turísticas reales durante el periodo estival, coincidiendo con el arranque de la temporada de verano.

ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN Y TURISMO COMUNITARIO

Desde el punto de vista del desarrollo económico local, la dirección de marketing ha subrayado que, aunque San Juan y el municipio de Caguas actúan como ejes centrales de la narrativa visual, el objetivo estratégico del metraje es descentralizar el flujo de visitantes tradicionales e incentivar el gasto turístico en diversas regiones costeras e interiores.

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Para ello, el rodaje abarcó localizaciones clave como el Viejo San Juan, El Morro, el Distrito T-Mobile, el Parque Urbano Toro Verde, el centro urbano de Caguas, el Balneario Monserrate, Terruño, los Kioskos de Luquillo y Las Croabas en Fajardo.

"La canción capturó la alegría, el orgullo y la energía que la gente siente al descubrir Puerto Rico", ha destacado Storm Tussey, directora de marketing de Discover Puerto Rico.

El proyecto opera como una ventana de exposición para mostrar que el destino cuenta con atractivos diferenciados más allá de los circuitos convencionales de la capital, poniendo en valor la gastronomía tradicional, las microempresas regionales y los operadores de turismo de aventura.

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IMPACTO EN MARCAS LOCALES E INCENTIVO ESTIVAL.

La alianza estratégica de la campaña también integra de manera directa el tejido empresarial de la isla a través de colocación de producto.

La producción destaca de manera explícita a marcas de capital 100% puertorriqueño, entre las que sobresalen la firma textil de trajes de baño Arrecife y la compañía de bebidas Malta, esta última integrada como el patrocinador oficial del videoclip.

Discover Puerto Rico busca vincular la promoción del sencillo musical con las ventajas competitivas estacionales del sector náutico y medioambiental de la región en los meses de julio y agosto.

El lanzamiento coincide intencionadamente con el pico de actividades de alto valor añadido y rendimiento comercial para las pymes de turismo activo, tales como el piragüismo y rutas en las bahías bioluminiscentes, la temporada de anidación de la tortuga laúd, o campañas gastronómicas estacionales como el Mes de la Piña Colada en julio y el Mes del Ron en agosto.

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Como parte del despliegue en plataformas multimedia para fomentar la fidelización de los usuarios, el organismo de promoción ha habilitado adicionalmente una versión oficial en formato sing-along (para cantar a coro) a través de la plataforma YouTube.

Este producto interactivo incluye una animación del coquí -anfibio endémico y símbolo nacional del país- adaptado como guía interactiva para las audiencias globales.

Tanto el videoclip corporativo como los soportes de interacción ya se encuentran integrados en la red de distribución digital y canales comerciales del destino.