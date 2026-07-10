José Bordalás (Getafe): "Los jugadores uruguayos tienen un gen competitivo en su ADN"

Madrid, 10 jul (EFE).- El español José Bordalás, entrenador del Getafe, elogió este viernes el carácter competitivo del futbolista uruguayo y aseguró que, a lo largo de su carrera, siempre ha disfrutado dirigiendo jugadores del país sudamericano, de los que destacó su capacidad para adaptarse rápidamente al fútbol europeo.

"Me encantan los jugadores uruguayos que yo he tenido a lo largo de mi carrera. Todos me han generado una gran ilusión porque les he visto un gen competitivo", afirmó el técnico azulón al ser preguntado por la aportación de los futbolistas procedentes de ese país.

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La lista de nombres uruguayos con los que ha contado Bordalás a lo largo de las temporadas que ha dirigido el Getafe, es larga: jugadores que ya no están en el club azulón como Damián Suárez, Mathías Olivera, Leandro Cabrera, Erick Cabaco, Gastón Álvarez, Álvaro Rodríguez o Mauro Arambarri y otros que participarán en la próxima temporada como Sebastián Boselli o Martín Satriano.

Bordalás consideró que todos tienen una competitividad que forma parte de la identidad del jugador uruguayo y explicó que es una de las razones por las que el país sigue produciendo futbolistas de primer nivel pese a su reducida población.

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"Sin menospreciar absolutamente a nadie, lo tienen en su ADN. Por eso es un país tan pequeño en cuanto al número de habitantes y la cantidad de futbolistas que salen. Creo que desde chiquitos el gen lo tienen", señaló.

Además, añadió que su trabajo y el de su club consiste principalmente en facilitar la adaptación de esos jugadores, aunque destacó que, por su mentalidad, suelen integrarse con rapidez.

"Lo único que intentamos es ayudarles para que se adapten al fútbol europeo, pero con la ilusión que vienen, he tenido muchos jugadores que se adaptan de manera rápida. Eso es muy importante porque las urgencias que tenemos son muy altas. Necesitamos competir al máximo desde el primer día", explicó.

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Las declaraciones de Bordalás llegan después de que el Getafe haya despedido este verano al centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, traspasado a River Plate tras más de una década en el fútbol europeo.

El técnico reconoció durante la misma comparecencia que su marcha supone "una baja muy importante", aunque precisó que respondió al deseo del internacional uruguayo de regresar a un destino más cercano a su país tras muchos años en el extranjero.

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"Todo el reconocimiento. Le deseamos lo mejor en su nueva etapa en River. Y fue una decisión más suya personal porque quería estar cerca de casa. Llevaba muchos años fuera, más de una década prácticamente. El club no le pudo decir que no por el compromiso que ha tenido a lo largo de todos estos años. Le deseamos lo mejor. Es una baja muy importante", culminó. EFE