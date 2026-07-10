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Encuentran el cadáver de un vecino en el interior de un coche en el puerto de Andratx

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean la aparición de un vecino del puerto de Andratx, español de 59 años, muerto en el interior de un coche.

El aviso lo dio sobre las 16.30 horas una vecina de la zona, que halló al hombre en el interior del coche en las inmediaciones de su vivienda, en el camino viejo de Cala Llamp, según ha publicado el diario 'Última hora' y han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

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Los primeros en llegar al lugar fueron los policías locales del municipio y, minutos más tarde, los servicios de emergencias, que iniciaron maniobras de reanimación que, sin embargo, fueron infructuosas y a las 17.10 se confirmó el fallecimiento.

A la espera de la autopsia que se le practique el cadáver, cuyo levantamiento se decretó a las 19.20 horas, y aunque no se descarta ninguna hipótesis, la muerte pudo deberse a un golpe de calor.

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