Rusia ve "imposible" ahora negociar con Ucrania, por lo que seguirá adelante con la guerra

Moscú, 10 jul (EFE).- El Kremlin aseguró este viernes que, a día de hoy, ve "imposible" celebrar negociaciones de paz con Ucrania, por lo que seguirá adelante con su campaña militar en el país vecino.

"Rusia sigue abierta a lograr sus objetivos a través de negociaciones pacíficas y político-diplomáticas (...) Pero en condiciones en la que esto es imposible debido a la falta de voluntad del régimen de Kiev, proseguimos la 'operación militar especial'", aseguró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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Peskov respondió así a las informaciones de la prensa internacional sobre que el presidente ruso, Vladímir Putin, habría renunciado por el momento a reanudar las negociaciones estancadas desde febrero debido a los continuos ataques ucranianos contra la infraestructura energética en territorio ruso.

Dichos ataques han provocado una crisis de combustible en casi todo el país, lo que ha causado un gran descontento popular a falta de poco más de dos meses para las elecciones legislativas.

Según esas informaciones, Putin mantiene invariable el objetivo de conquistar militarmente todo el Donbás, algo que los expertos militares consideran que está aún lejos del alcance de Moscú.

Peskov añadió que, "mientras Kiev intenta escalar" la situación con sus masivos ataques con drones de largo alcance, el Ejército ruso seguirá ampliando la franja de seguridad en el norte y este de Ucrania.

"Vemos que Kiev no está ahora a favor del proceso de paz", subrayó.

El Kremlin ya rebatió el jueves las afirmaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre que la actual escalada de los ataques ucranianos con drones pueda conducir al fin de la guerra.

"Más bien, vemos que están un poco confundidos en la Casa Blanca sobre que a través de la escalada, a través de la presión militar, se puede propiciar un arreglo pacífico. Esa es una conclusión errónea", dijo Peskov.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, coincidieron el miércoles en la cumbre de la OTAN en Turquía al afirmar que los exitosos bombardeos ucranianos contra la retaguardia rusa podrían acelerar el final de la contienda.

"Es una escalada, pero una escalada que puede conducir al fin" de la guerra, dijo Trump al comienzo de la reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que tuvo lugar en Ankara.EFE