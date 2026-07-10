Mueren 17 personas en un atentado suicida contra la vivienda de un destacado político en Pakistán

Al menos 17 personas, entre ellas varios policías, han muerto a causa de un atentado suicida perpetrado contra la residencia de un alto cargo del Partido del Pueblo Paquistaní (PPP) en Juzdar, situada en la provincia de Baluchistán, un ataque en el que resultó ileso y que ya ha sido reivindicado por el Ejército de Liberación Baluche (BLA).

El ataque, perpetrado en la tarde del miércoles y que ha trascendido este viernes a través de medios paquistaníes, tuvo como objetivo la vivienda de Shafiqur Rehman Mengal, en la que un terrorista empotró un vehículo cargado de explosivos, destruyendo la puerta de entrada y gran parte del edificio.

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Posteriormente estalló un enfrentamiento armado entre un grupo de atacantes y el personal de seguridad, combates que se extendieron unas tres horas y en el que se empleó armamento pesado, incluidos lanzacohetes y granadas, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Fuentes oficiales han detallado que entre los muertos figuran varios agentes del equipo de seguridad de Mengal, mientras que otras 30 personas resultaron heridas. Además, murieron cinco atacantes, incluidos varios terroristas suicidas, según han apuntado estas mismas fuentes.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.

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