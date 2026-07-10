Al menos 19 muertos en Chad tras nuevos choques entre el Ejército y mineros de oro libios

Yamena, 10 jul (EFE).- Al menos 19 personas murieron este viernes tras registrarse nuevos enfrentamientos en la provincia de Tibesti, en el norte de Chad, entre mineros de oro armados procedentes de Libia y el Ejército chadiano, informaron a EFE fuentes militares.

“Los atacantes no acataron las órdenes del Ejército de rendirse, lo que provocó un enfrentamiento en el que perdieron la vida tres de nuestros hombres, además de 16 atacantes”, dijo a EFE el teniente Hamid Nasradine, jefe de la unidad militar que participó en el operativo.

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Los combates estallaron alrededor de las 03.00 hora local (2.00 GMT), en el pueblo de Aouzou sobre la línea fronteriza con Libia en pleno desierto del Sahara, durante un control de rutina.

“Las Fuerzas Armadas decidieron rastrear la zona tras una escaramuza inicial el jueves por la mañana, que ya había dejado 24 muertos, entre ellos 14 asaltantes libios. Nuestras tropas se encontraron con este grupo de mineros de oro ilegales bien armados”, añadió el oficial.

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Los enfrentamientos de ayer sucedieron en Wour, una localidad del extremo norte de Chad ubicada a 250 kilómetros de Aouzou, donde, además de los mineros también fallecieron tres soldados y siete civiles.

Desde el descubrimiento de importantes yacimientos de oro, uranio y antimonio en 2014, la provincia de Tibesti se ha convertido en un área codiciada que atrae a mineros irregulares de Níger, Libia y Sudán.

Esta desértica región se ha transformado en escenario de conflictos constantes entre las redes de traficantes de minerales, la población local y las fuerzas del orden.

Debido a su vasta extensión dentro del desierto del Sahara y a su escasa densidad de población, la provincia arrastra la reputación de ser una zona sin ley donde la presencia del Estado es casi inexistente. EFE