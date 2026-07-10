La librería Muga (Madrid) anuncia su baja de la Asociación de Librerías por el cese de Eva Orúe de la FLMadrid

El librero de Muga, Igor Muñiz, ha anunciado este viernes que su librería se ha dado de baja de la Asociación de Librerías de Madrid depsués de que cesaran el pasado lunes a la hasta entonces directora de la Feria del Libro, Eva Orúe.

"Queremos anunciaros que la Feria del Libro de Madrid 2026 es la última que realizará Librería Muga. Con fecha de hoy, 10 de julio, nos hemos dado de baja de la Asociación de Librerías de Madrid, sin lo cual no puedes participar en la Feria del Libro. El motivo de esta decisión es que no estamos de acuerdo con el despido de la directora de la Feria del Libro, Eva Urúe, ni con la falta de confianza de la Junta Directiva expresada como motivo para desistir", ha explicado en un vídeo Muñiz.

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Así, ha añadido que "la forma en que se ha cerrado el periodo" de Orúe "no corresponde a su dedicación y a sus resultados". "Por ese motivo hemos decidido abandonar la asociación", ha explicado.

Aunque le han deseado "la mayor de las suertes" a la entidad porque "tiene por delante un camino complicado", Muñiz ha precisado que Muga ya "no quiere ni puede participar" en sus "planes".