Moreno recibe la llamada del Rey Felipe por el incendio: "Le agradezco su preocupación y condolencias"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido la llamada que ha recibido este viernes del Rey Felipe VI para expresarle su preocupación por el grave incendio de Los Gallardos (Almería) y las condolencias por los once fallecidos que hay en este momento.

"Le quiero agradecer su preocupación, sus sentidas condolencias y el mensaje de afecto y solidaridad que me ha trasladado para todos los andaluces", ha manifestado Moreno sobre el Rey, quien está "muy preocupado y muy desolado" por lo ocurrido.

"Me ha pedido que traslade a los familiares, cuando tenga contacto con ellos, su pesar, y que estemos en contacto a lo largo de todo el fin de semana para ver la evolución del incendio", según ha añadido Juanma Moreno, en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

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Juanma Moreno ha manifestado que, en este momento, la cifra de fallecidos es de once, aunque no se descarta uno más, mientras que hay "al menos 19 personas sin localizar, que no significa que estén fallecidas". Ha señalado que en otros incendios, personas desaparecidas han sido localizadas en albergues.

También ha apuntado a la posibilidad de que algunos de los no localizados estén entre los fallecidos en este momento y que todavía no están identificados. Por tanto, según ha señalado, hay que ser "prudentes" con las cifras y esperar a la identificación de los cadáveres.

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La mayoría de las víctimas podrían ser extranjeras, según el presidente, que ha explicado que en la zona afectada, suelen tener casas ciudadanos belgas o británicos que están jubilados y se vienen a Andalucía.

Ha señalado que el instinto de supervivencia hace que las personas "tomen decisiones arriesgadas, que no son las correctas y, al final, se meten en una ratonera", en referencia a las vías de escape con sus coches que pudieron coger los fallecidos.

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Moreno ha añadido que ante ese instinto de supervivencia que te hace huir cuando se acercan las llamas, es difícil mantener la serenidad y si encima no se conoce del todo la zona o no se domina el idioma, puede llevar a una tragedia como la que se ha vivido.

Ha manifestado que en estos momentos hay en torno a 200 personas realojadas entre el teatro de Lubrín y el polidesportivo de Garrucha y no van a regresar va sus casas hasta que, por lo menos, el incendio sea perimetrado y controlado en las zonas de las viviendas.

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