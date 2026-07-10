Las fuerzas de Israel detienen brevemente al gran muftí de Jerusalén tras un rezo en la mezquita de Al Aqsa

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido brevemente este viernes al gran muftí de Jerusalén y Palestina, el jeque Mohamad Husein, tras los rezos del viernes en la mezquita de Al Aqsa, según han denunciado las autoridades palestinas, sin que por ahora hayan trascendido motivos del arresto.

Las autoridades palestinas de Jerusalén han indicado en un mensaje en redes sociales que el hombre ha sido liberado poco después de detenerlo tras su sermón en la mezquita, tras lo que han especificado que "le han prohibido entrar en la mezquita de Al Aqsa durante una semana".

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La detención de Husein ha tenido lugar después de unos rezos en los que han estado presentes unas 70.000 personas, según la agencia palestina de noticias WAFA, en medio de duras restricciones por parte de las fuerzas de seguridad en la Explanada de las Mezquitas, conocida por los judíos como Monte del Templo y por los musulmanes como Noble Santuario.

El lugar, en manos de Israel tras la toma de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días (1967), ha sido además escenario de tensiones por las visitas al mismo por parte de altos cargos israelíes, lo que ha provocado igualmente críticas por parte de Jordania, encargado de velar por el 'statu quo' en la Explanada de las Mezquitas.

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