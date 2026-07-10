La Reina Letizia enamora con un precioso vestido lady de encaje rosa en el adiós de la Princesa Leonor al Ejército

Día histórico para la Familia Real, ya que después de tres años y de su paso por los Ejércitos de Tierra -en la Academia General de Zaragoza-, la Marina -en la Escuela Naval de Marín y el buque escuela de La Armada Juan Sebastián Elcano-, y el Ejército del Aire y del Espacio -en la Academia de San Javier, Murcia-, la Princesa Leonor ha puesto punto y final a su formación militar como futura jefa de las Fuerzas Armadas en un emotivo y solemne acto en el que ha recibido su Real Despacho de Alférez de manos del Rey Felipe VI y la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco ante la orgullosa mirada de la Reina Letizia y de la Infanta Sofía.

Mientras que la Princesa de Asturias ha lucido el protocolario uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, su madre ha tirado la casa por la ventana y, teniendo en cuenta lo especial de la ocasión, ha estrenado un elegantísimo diseño de encaje en color rosa pálido perfecto para combatir las altas temperaturas de Murcia. Un vestido midi de la firma estadounidense Adrianna Papell -a la venta en El Corte Inglés- con cuerpo entallado y cuello redondo cerrado, manguita corta con detalle de puntilla y falda evasé tableada con ligero vuelo confeccionado en un delicado encaje con motivos florales y forro del mismo tono, un rosa nacarado que ha ido ganando terreno en su vestidor en los últimos tiempos. ¡Deslumbrante!

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Un estreno de diez que ha combinado con complementos de Magrit en el mismo color -zapatos destalonados de tacón sensato y bolso de piel con solapa-, y unos pendientes de oro rosa y diamantes con forma de estrella de la marca Gold&Roses, y su inseparable anillo de Coreterno.