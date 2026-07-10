La Federación Alemana de Fútbol viaja a Nueva York para reunirse con Jürgen Klopp

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, y su vicepresidente, Hans-Joachim Watzje, viajaron a Nueva York para reunirse con el técnico germano Jürgen Klopp para abordar su incorporación como seleccionador nacional, tras la dimisión de Julian Nagelsmann, después de que la 'Mannschaft' cayera eliminada en dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Así, se espera que Klopp, que se encuentra en la ciudad estadounidense comentando el Mundial 2026 en la cadena alemana MagentaTV, mantenga una encuentro este viernes con los directivos de la DFB para tratar su posible llegada al banquillo de la selección de Alemania.

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Hace una semana, la DFB ya buscaba reunirse con Klopp, ya que el técnico alemán, actual director global de Fútbol en Red Bull y que lleva sin entrenar más de dos años, les había manifestado "su disposición, en principio, a asumir el cargo". El alemán también dijo que está manteniendo "conversaciones intensas" con la federación.

Por tanto, el ex entrenador del Borussia Dortmund o Liverpool, entre otros, se podría convertir en el sustituto de Nagelsmann, después de la dimisión de este tras caer en dieciseisavos de final contra Paraguay en penaltis.