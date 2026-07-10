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La producción industrial de México cae en mayo un 0,7 % en tasa interanual

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Ciudad de México, 10 jul (EFE).- La actividad industrial en México se redujo en mayo un 0,7 % interanual arrastrada por caídas en la construcción, la manufactura y la generación de energía y la minería, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato fue resultado del retroceso anual de las manufacturas (-1,5 %), de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural al consumidor final (-0,9 %) y de la construcción (-0,3 %) y pese al avance en la minería (3,9 %).

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Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) cayó en mayo un 0,8 % frente a abril, en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

La caída mensual se explicó por contracciones en la construcción (-3,7 %), de las manufacturas (-0,1 %), la minería (-0,1 %) y el sector energético, agua y gas (-0,5 %).

En el acumulado de enero a mayo, la actividad industrial mexicana se contrajo un 0,4 % frente al mismo periodo de 2025, debido a las caídas en las manufacturas (-1,5 % y en la energía, agua y gas (0,4 %) y pese a los avances en la minería (3 %) y la construcción (1,6 %) .

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Las cifras reflejan el débil arranque de la economía mexicana en 2026, después de que el Inegi reportó una caída del 0,6 % del PIB en el primer trimestre,luego de cerrar 2025 con un alza del 0,6 %. EFE

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