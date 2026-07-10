El primer ministro destaca que la toma de Kurmuk es "un paso importante" para "restaurar la seguridad"

El primer ministro de Sudán, Kamil Idris, ha destacado que la recuperación por parte del Ejército de la estratégica localidad de Kurmuk tras combates con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) supone "un paso importante" para "restaurar la seguridad y la estabilidad" en el país africano, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2023, que ha sumido a la nación en una de las peores crisis humanitarias del mundo.

"Felicito a nuestras valientes Fuerzas Armadas y a las fuerzas de apoyo por la liberación de Kurmuk, en el estado del Nilo Azul, de la milicia terrorista", ha señalado en un mensaje en redes sociales, después de que el Ejército anunciara la toma de la ciudad, situada en el sureste del país, cerca de la frontera con Etiopía.

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"Esta histórica victoria marca otro paso importante hacia la restauración de la seguridad, la estabilidad y la plena soberanía de nuestra nación", ha apuntado, antes de rendir homenaje "a los mártires cuyos sacrificios han fortalecido el camino de Sudán hacia el futuro".

Asimismo, Idris ha ensalzado "la resiliencia del pueblo de Kurmuk y las comunidades de los alrededores". "El Gobierno de Esperanza --nombre oficial de su Ejecutivo-- sigue comprometido con la restauración de los servicios básicos, el apoyo a los esfuerzos de recuperación y la creación de condiciones para el retorno seguro a una vida normal en la región", ha zanjado.

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La toma de Kurmuk --en manos de los paramilitares y sus aliados del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu) desde finales de marzo-- ha estado acompañada de avances del Ejército hacia Geneina, capital de Darfur Oeste y en manos de las RSF desde el inicio del conflicto. Ante esta situación, los paramilitares han movilizado refuerzos en la zona, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

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